Andrea Crisanti indagato, fascicolo aperto dalla procura di Padova. "Non ci posso credere"

Andrea Crisanti la notizia arriva oggi. Come si apprende sul sito dell' ANSA il microbiologo risulta indagato dalla procura di Padova in seguito alla segnalazione ricevuta da parte di Azienda Zero, "secondo la quale le critiche dello scienziato al sistema di prevenzione Covid – in particolare l'uso generalizzato dei test rapidi – avrebbe gettato discredito sulla sanità veneta". Andrea Crisanti afferma per AdnKronos: "Non ci voglio credere e mi sembra assurdo. È dai tempi di Galileo che una procura non si occupa di giudicare un articolo scientifico". L'esposto è stato presentato da Roberto Toniolo, direttore generale di Azienda Zero. Crisanti aggiunge: "Si stanno coprendo di ridicolo con questa ...

