Andrea Costa | A fine giugno 50 milioni di dosi somministrate

(Di venerdì 30 aprile 2021) Asaranno50didi vaccino anti Covid in Italia, a settembre ogni italiano avrà ricevuto almeno una dose. È la previsione che il sottosegretario alla Salute, del gruppo Noi con l’Italia, fa in un’intervista con l’Huffpost sottolineando che una volta messa in sicurezza la fascia d’età dei sessantenni si potrà procedere con determinate categorie di lavoratori.Ieri è stato raggiunto l’obiettivo delle 500milaal giorno, come mai con qualche giorno di ritardo? Quali sono le prospettive?Quando noi ci siamo seduti al governo, neanche tre mesi fa, nel nostro Paese venivano somministrati 60mila vaccini al giorno, quindi neanche dueal mese, per l’esattezza un milione e 800 mila. Oggi noi abbiamo ...