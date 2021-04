Amici: ad un giorno dal serale spunta il nome dell’eliminato (SPOILER) (Di venerdì 30 aprile 2021) Manca sempre meno alla prossima puntata di Amici e spunta già il nome dell’eliminato della serata, ecco chi uscirà definitivamente dal programma Domani sera si terrà una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Il programma sta riscuotendo molto successo ed ogni volta è uno spettacolo per gli occhi dei telespettatori. Un po’ meno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 aprile 2021) Manca sempre meno alla prossima puntata digià ildella serata, ecco chi uscirà definitivamente dal programma Domani sera si terrà una nuova puntata didi Maria De Filippi. Il programma sta riscuotendo molto successo ed ogni volta è uno spettacolo per gli occhi dei telespettatori. Un po’ meno L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

matteorenzi : Vorrei ringraziarvi per la pazienza. L’#ENews infatti ha superato quota 700: sono le volte in 20 anni che invio una… - paolorm2012 : Figlio di Grillo accusato di stupro, i genitori della ragazza: 'Video condivisi fra amici' - ale_ela75 : RT @DiegoFusaro: Cari amici delle Marche, mi segnalano che proseguono le proteste contro l'assurdo coprifuoco. Il giorno 1° maggio dalle 9.… - Elisa34012803 : RT @leonemaschio: Bella gente giorno spero buono a tutti voi amici del mio ?? @nuvola1000 @iside50 @liliaragnar @Eclissi18 @Elisa34012803 @… - meryanne61 : RT @ferrarisergio4: un giorno un fiore, parlò al cielo, divennero amici, così fu per sempre, ora ogni attimo i petali sorridono, per dire c… -