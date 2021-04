Amici 2021 il televoto cambia le carte | Sangiovanni “scioccato”

Leggi su formatonews

(Di venerdì 30 aprile 2021) Vediamo insieme che cosa è successo alnella fascia giornaliera e per quale motivoè rimasto senza parole.ed Aka7even e le loro reazioni contrastanti alla classificaTutti i giorni siamo abituati a vedere i ragazzi con una sorta di riassunto di quello che è successo nella giornata precedente, per quanto riguarda il programmadi Maria De Filippi. Ma nella giornata di ieri, dove sono state mostrate le classifiche delda casa è successo qualcosa che ha lasciato senza parole, in modo particolareNell’appuntamento quotidiano per quanto riguardasono state rivelate le classifiche delda ...