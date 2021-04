Amici 2021, anticipazioni settima puntata Serale: eliminato e ospiti di sabato 1 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Loredana Bertè - Amici 2021 Negli studi di Amici è stata registrata la settima puntata del Serale della ventesima edizione, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera, sabato 1 maggio 2021. Se non volete spoiler sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui. Amici 2021, anticipazioni settima puntata Serale: l’eliminato Le tre squadre in gara sono così arrivate alla settima puntata: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Sangiovanni e Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro e Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia e ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 30 aprile 2021) Loredana Bertè -Negli studi diè stata registrata ladeldella ventesima edizione, che sarà trasmessa su Canale 5 domani sera,. Se non volete spoiler sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi qui.: l’Le tre squadre in gara sono così arrivate alla: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Deddy, Sangiovanni e Serena; Arisa e Lorella Cuccarini con Alessandro e Tancredi; Veronica Peparini e Anna Pettinelli con Aka7even, Giulia e ...

