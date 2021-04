Amici 20 | SPOILER | l’inaspettata eliminazione e gli ospiti della settima puntata

(Di venerdì 30 aprile 2021) La finale diè ormai alle porte e le sfide si fanno sempre più difficili: ecco tutte le anticipazioniche andrà in onda sabato 1° maggio Si è conclusa la registrazionedel serale diche andrà in onda questo sabato, 1° maggio. La posta in gioco è sempre L'articolo proviene da YesLife.it.

sarxtbsl : ho letto per sbaglio uno spoiler su chi esce domani ad amici nei commenti di un tik tok - Malvy34087444 : RT @memedesima7: Raga dobbiamo spingere perché c’è sia amici spoiler e la partita. Quindi è tosta! FORZA CON LE INTERAZIONI #tommasozorzi h… - giampieffe : ho sognato che gli spoiler di amici erano finti e usciva ben altri - Reality_House : #Spoiler #Amici20! ?? Cosa succederà nella prossima puntata del serale? ???? - stillxrebba : smettetela di re/twittare i post con gli spoiler di amici avete rotto i coglioni -

Ultime Notizie dalla rete : Amici SPOILER

... finalmente una certezza: 'ultimo atto di20 andrà in scena sabato 15 maggio. Due settimane, dunque, e conosceremo il nome del vincitore. Ma, come anticipato, glidella settima puntata ...Arrivano puntualissimi glisu20 , con la settima puntata che andrà in onda sabato 1° maggio in prima serata su Canale 5. Andiamo a vedere chi sono i tre concorrenti che andranno al ballottaggio e poi a chi ...Tutte le anticipazioni su ciò che accadrà alla settima puntata del Serale di Amici, in onda domani 1 maggio: chi sarà l'eliminato.Arrivano puntualissimi gli spoiler su Amici 20, con la settima puntata che andrà in onda sabato 1° maggio in prima serata su Canale 5. Andiamo a vedere chi sono i tre concorrenti ...