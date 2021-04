Amici 20 | regalo speciale per Giulia | lei lo indossa subito

Advertising

fanpage : #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - sonoabete : RT @fanpage: #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - RoVincipi : RT @scarpdetenis: ?????? Un regalo per voi, amici e lettori, che ci state inondando di affetto: è il bellissimo disegno di Mauro Biani @maurob… - ehamicamiaemily : RT @fanpage: #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - gorgeovvs : RT @fanpage: #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre -

Ultime Notizie dalla rete : Amici regalo

Importante per la Fondazione ricordare quel concerto che Renata regalò a San Marino ed ai suoidedicandolo alla memoria di Leo Dominici , un medico che le aveva fatto recuperare la voce ...Si avvicina sempre più la nuova puntata del serale di '20', in programma sabato primo maggio su Canale 5. In attesa di capire chi sarà eliminato dal ...Giulia Stabile e le ha raccontato delGiulia Stabile nel daytime di Amici 20 di venerdì 30 aprile ha ricevuto un regalo speciale e non ha perso tempo. Ecco che cosa è successo.Giulia Stabile di Amici 20 con indosso un abito principesco color del cielo. Il daytime di venerdì 30 aprile fa sognare i fan della ballerina, che riceve una sorpresa speciale. È un abito da parte del ...