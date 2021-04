Amici 20, gli ospiti e le anticipazioni di sabato 1° maggio: un ballerino a rischio eliminazione (Di venerdì 30 aprile 2021) sabato 1° maggio andrà in onda la settima puntata della ventesima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi. Come al solito l'appuntamento è alle 21:20 su Canale 5 per quella che sarà l'ultima serata della fase eliminatoria, prima della semifinale di sabato 6 maggio. Si avvia verso la fase finale, quindi, questa seguitissima edizione del programma, che per il momento ha ottenuto un ascolto medio di 5.852.000 telespettatori con uno share del 27,63%, facendo registrare nella prima puntata, andata in onda lo scorso 18 marzo, il record assoluto per l'esordio stagionale del programma con 6.016.000 di telespettatori e uno share del 28,73%, battendo il record dell'edizione 2008. Proprio dall'anno della vittoria di Marco Carta, che resta l'edizione più seguita, non si ottenevano simili risultati in ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 aprile 2021)1°andrà in onda la settima puntata della ventesima edizione del serale didi Maria De Filippi. Come al solito l'appuntamento è alle 21:20 su Canale 5 per quella che sarà l'ultima serata della fase eliminatoria, prima della semifinale di. Si avvia verso la fase finale, quindi, questa seguitissima edizione del programma, che per il momento ha ottenuto un ascolto medio di 5.852.000 telespettatori con uno share del 27,63%, facendo registrare nella prima puntata, andata in onda lo scorso 18 marzo, il record assoluto per l'esordio stagionale del programma con 6.016.000 di telespettatori e uno share del 28,73%, battendo il record dell'edizione 2008. Proprio dall'anno della vittoria di Marco Carta, che resta l'edizione più seguita, non si ottenevano simili risultati in ...

