Amici 20, Giulia e Samuele vestito da fata turchina: idea pazzesca FOTO (Di venerdì 30 aprile 2021) Il vestito regalato a Giulia ha fatto sognare la ragazza e Samuele che per l’occasione diventerà la fata turchina di Amici 20. La notizia sta facendo sognare tutte le fan… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 30 aprile 2021) Ilregalato aha fatto sognare la ragazza eche per l’occasione diventerà ladi20. La notizia sta facendo sognare tutte le fan… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - martimessi9 : RT @fanpage: #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - claudiaheda : RT @ludovica50702: Comunque i like che fanno GIULIA E AKA sul profilo di AMICI UFFICIALE non li fa nessuno. #Amici20 - ancoraindue : RT @Mary55652762: DEDDY SEI ICONICO TI AMO, PERÓ LE STELLE DI AMICI SONO SOLO GIULIA E SERE #Amici20 - Anna19747174 : Oddio adesso si attaccano anche a questo ma una persona si può sedere come cazzo vuole? Mo per criticare Giulia pur… -