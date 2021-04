Amici 20, anticipazioni settima puntata: i ballerini più amati al ballottaggio (Di venerdì 30 aprile 2021) LE anticipazioni DEL SERALE DI Amici La settima puntata del serale di Amici 20, andrà in onda domani, sabato 1 Maggio alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi durante la registrazione. LEGGI ANCHE Amici 20, LA SESTA puntata: UN CONCORRENTE FA UNA CLAMOROSA GAFFE LE SFIDE DELLA puntata La settima puntata del serale di Amici, inizia con il consueto sorteggio della busta. Per la prima volta, ad aprire la gara, è la squadra capitanata da Veronica Peparini ed Anna Pettinelli, composta dal ballerino Samuele Barbetta, la ballerina Giulia Stabile e il cantante Aka7even. Le due coach decidono di sfidare la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, che al momento ha solo un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021) LEDEL SERALE DILadel serale di20, andrà in onda domani, sabato 1 Maggio alle ore 21.20 su Canale 5. Ecco cosa è accaduto nei giorni scorsi durante la registrazione. LEGGI ANCHE20, LA SESTA: UN CONCORRENTE FA UNA CLAMOROSA GAFFE LE SFIDE DELLALadel serale di, inizia con il consueto sorteggio della busta. Per la prima volta, ad aprire la gara, è la squadra capitanata da Veronica Peparini ed Anna Pettinelli, composta dal ballerino Samuele Barbetta, la ballerina Giulia Stabile e il cantante Aka7even. Le due coach decidono di sfidare la squadra capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini, che al momento ha solo un ...

