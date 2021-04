Amici 20 | anticipazioni serale 1 Maggio | eliminato un ballerino

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ecco cosa è successo nella registrazione di20 del 29 aprile che andrà in onda sabato primo: eliminati e dettagli della puntata Maria De FilippiGrazie agli spoiler circolati sul web, possiamo anticipare cosa è successo nella registrazione del 29 aprile di20. Il talent condotto da Maria De Filippi andrà in onda come sempre su Canale 5. Il prossimo appuntamento dunque sarà trasmesso sabato primocon tanti clamorosi colpi di scena. A quanto pare, solo un ragazzo ha abbandonato la scuola, mentre per gli altri continua il sogno della vittoria. Di chi si tratta?20, 1unIl nome dell’di questa settimana puntata di ...

, ultima manche: la polemica di Rudy Zerbi Aka7even è protagonista anche della terzultima prova, un guanto di sfida contro Sangiovanni, che vince . Rudy Zerbi critica duramente le barre scritte ...20,ed eliminati settima puntata. Spoiler Attenzione se non volete conoscere gli allievi che verranno eliminati in questa settima puntata vi consigliamo di non andare oltre nella ...Amici 20, gli spoiler della settima puntata: le anticipazioni, le sfide e che farà discutere. In gara per la vittoria ancora otto allievi. Torna per lo spazio dedicato ...La settima puntata del serale di Amici Di Maria De Filippi andrà in onda sabato 1°maggio in prime time su Canale 5. La puntata è stata registrata giovedì 29 aprile e, secondo le anticipazioni ufficial ...