Amici 20, anticipazioni 1° maggio: Samuele e Alessandro a rischio eliminazione

Sabato 1 maggio 2021, ci sarà un nuovo appuntamento con il serale di Amici 20, in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che la puntata settimanale del talent di Maria De Filippi, è stata registrata in anticipo, rispetto alla messa in onda. La puntata è stata registrata proprio ieri giovedì 29 aprile 2021. Gli spoiler, rivelano che i ragazzi che sono rimasti in gara affronteranno le nuove manche, alla fine della serata, ci sarà un'altra eliminazione dalla scuola di Amici 20.

Amici 20, tutte le anticipazioni ecco l'eliminato

Le anticipazioni che riguardano la registrazione della puntata di Amici 20 che vedremo in onda sabato 1 maggio 2021 su Canale 5, rivelano che ci sarebbe stata solamente un ...

