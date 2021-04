Amici 20 anticipazioni 1 maggio | due ballerini a rischio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sarà una puntata ricca di sfide anche quella di20 in onda il primo2021. Tanto spettacolo nella studio di Canale 5 con una delle ultime puntate del talent. Ormai infatti manca pochissimo al gran finale. L’ultima puntata di20 con la finalissima andrà in onda in diretta il 152021. Ma intanto la corsa verso la coppa continua per i concorrenti di questa edizione. Chi è l’eliminato della puntata di20 che è stata registrata ieri? Lecorrono sui social ed è anche per questo che possiamo raccontarvi solo alcune delle cose che sono successe ieri. Come sempre eviteremo di dare molti dettagli per non rovinare la visione della puntata. Ma chi volesse scoprire i nomi dei ragazzi che sono finiti aeliminazione, può continuare ...