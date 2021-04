Amey come Donnarumma | Mihajlovic | “Ha 15 anni | ma giocherà subito”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Propriofece con, Sinisaè pronto a far esordire in Serie A il difensore 15enne del Bologna Wisdom

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amey come

Pianeta Milan

Il serbo recrimina sulle assenze: "Ci mancavano esterni titolariTomiyasu e Dijks, mi sarebbe ... Ne abbiamo uno bravo del 2005 (, in panchina, prima convocazione, ndr) e lo faremo giocare".Questa volta l'anno di nascita lascia di sasso: si tratta di Wisdom, classe 2005 . Mihajlovic ,riportato da ' TMW ', ha spiegato: " Ora sono cornuto e mazziato, abbiamo fuori anche ...L'emergenza infortuni avvicinano al debutto in Serie A Wisdom Amey, difensore classe 2005 del Bologna e pupillo di Sinisa Mihajlovic.La Fiorentina affronterà il Bologna per una sfida importantissima. La formazione felsinea potrebbe addirittura scegliere per il classe 2005 Wisdom Amey. Il quindicenne di Bassano del Grappa è già stat ...