Alta tecnologia in sala operatoria al Pascale di Napoli: un osso della gamba al posto della mandibola (Di venerdì 30 aprile 2021) mandibola ricostruita usando il perone. E’ l’intervento chirurgico al quale si è sottoposta una 48enne di Pomigliano d’Arco all’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione G. Pascale di Napoli. La donna era affetta da un carcinoma ameloblastico della regione parasinfisaria e alla mandibola sinistra. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate di demolizione e ricostruzione personalizzata, l’intervento dell’equipe di Franco Ionna, direttore del dipartimento maxillo-facciale del Pascale, ha previsto l’asportazione del tumore mediante la rimozione di una parte della mandibola, che a sua volte è stata poi ricostruita con un lembo osseo di perone della stessa paziente reimpiantato in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021)ricostruita usando il perone. E’ l’intervento chirurgico al quale si è sottoposta una 48enne di Pomigliano d’Arco all’Istituto nazionale tumori Irccs Fondazione G.di. La donna era affetta da un carcinoma ameloblasticoregione parasinfisaria e allasinistra. Grazie all’impiego di tecnologie avanzate di demolizione e ricostruzione personalizzata, l’intervento dell’equipe di Franco Ionna, direttore del dipartimento maxillo-facciale del, ha previsto l’asportazione del tumore mediante la rimozione di una parte, che a sua volte è stata poi ricostruita con un lembo osseo di peronestessa paziente reimpiantato in ...

Alta tecnologia al Pascale: mandibola ricostruita grazie ad un modello stampato in 3d Un lavoro di squadra mirabile, tra chirurghi anestesisti infermieri e tutti gli operatori, di altissima tecnologia e di grande abnegazione umana. Noi andiamo avanti così", conclude.

