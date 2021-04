Alleanza tra aziende Ue e investimenti Usa Il piano Breton per i chip

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il suo obiettivo nel settore dei semiconduttori, la Commissione europea l’ha dichiarato a inizio marzo presentando il“2030 Digital Compass”: raddoppiare la quota di mercato e arrivare a produrre nel 2030 un quinto dei microal mondo. L’asticella è alta, specie ora con la crisi in corso nel settore, e per raggiungerla serve uno sforzo non indifferente, come hanno rivelato diversi esperti. Thierry, commissario europeo per il mercato interno che prima di entrare nella Commissione di Ursula von der Leyen era stato presidente del colosso tecnologico Atos, si è messo al lavoro. Ieri è stato a Berlino, dove ha incontrato, oltre alla candidata cancelliera dei Verdi Annalena Baerbock, il ministro della Salute tedesco Jens Spahn (con cui ha parlato soprattutto di vaccini) e quello dell’Economia Peter Altmaier (nota politica: i ...