Allarme su un volo internazionale New York-Tel Aviv: l’aereo scortato da caccia italiani, greci e israeliani fino all’atterraggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Un aereo civile della compagnia israeliana ELAL, decollato da New York diretto a Tel Aviv, ha attivato le procedure di Allarme mentre era in volo nei cieli sopra il Mediteranneo. Al momento non è noto il motivo per cui il velivolo, mentre solcava i cieli del Mediterraneo centrale, è stato preso in consegna dai caccia dell’Aeronautica militare italiana che lo hanno scortato fino all’ingresso nello spazio aereo greco, come previsto dalla procedura Nato in caso di pericolo imminente. Fonti militari greche non escludono l’Allarme per la possibile presenza di un ordigno a bordo mentre alcuni media parlano di un Allarme di dirottamento, ma nessun dettaglio filtra al momento. Se non che l’aereo è stato poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Un aereo civile della compagnia israeliana ELAL, decollato da Newdiretto a Tel, ha attivato le procedure dimentre era innei cieli sopra il Mediteranneo. Al momento non è noto il motivo per cui il veli, mentre solcava i cieli del Mediterraneo centrale, è stato preso in consegna daidell’Aeronautica militare italiana che lo hannoall’ingresso nello spazio aereo greco, come previsto dalla procedura Nato in caso di pericolo imminente. Fonti militari greche non escludono l’per la possibile presenza di un ordigno a bordo mentre alcuni media parlano di undi dirottamento, ma nessun dettaglio filtra al momento. Se non cheè stato poi ...

Advertising

fattoquotidiano : Allarme su un volo internazionale New York-Tel Aviv: l’aereo scortato da caccia italiani, greci e israeliani fino a… - fainfocronaca : Allarme Covid dall'India : Sul volo arrivato a Fiumicino sono risulati positivi in 23 su 213. Il ministro della Sa… - fainformazione : Allarme Covid dall'India : Sul volo arrivato a Fiumicino sono risulati positivi in 23 su 213. Il ministro della Sa… - Yi_Benevolence : RT @kiwicaga: ???????ALLARME! A Fiumicino sono stati trovati 23 Indiani tra i 213 passeggeri di un volo proveniente dall'India! #lariache… - kiwicaga : ???????ALLARME! A Fiumicino sono stati trovati 23 Indiani tra i 213 passeggeri di un volo proveniente dall'India!… -