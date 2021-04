Alitalia | Ryanair | ‘aiuti ennesima discriminazione | inconcepibile sì Commissione’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. – (Adnkronos) – “ha presentato ricorso nei confronti della decisione della Commissione Europea che autorizza il Governo italiano a concedere 200 milioni di euro ad, compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria” perché “si tratta dell’ennesimo caso di aiuto concesso in via discriminatoria – poiché accessibile solo ad– in chiara violazione del diritto comunitario”. Lo sottolinea un portavoce del gruppo irlandese definendo “” l’atteggiamento di Bruxelles. L'articolo proviene da Ildenaro.it.