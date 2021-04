Alitalia, commissari: da Ita solo generico interesse per asset (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – In relazione alla dichiarazione resa dall’Amministratore Delegato di Italia Trasporto Aereo S.p.A. nel corso dell’audizione avanti alle Commissioni riunite Trasporti e Attività Produttive della Camera, secondo cui “il 28 gennaio scorso era stata mandata una lettera con una manifestazione di interesse ad acquisire il ramo aviation, handling e manutenzione” alla quale non è stata data risposta, i commissari Straordinari di Alitalia precisano quanto segue. “Tale comunicazione esprimeva invero un generico e non circostanziato interesse per l’acquisizione di “asset”, e non già di rami d’azienda in esercizio, come invece richiesto per poter integrare il programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia – SAI e di Alitalia Cityliner. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – In relazione alla dichiarazione resa dall’Amministratore Delegato di Italia Trasporto Aereo S.p.A. nel corso dell’audizione avanti alle Commissioni riunite Trasporti e Attività Produttive della Camera, secondo cui “il 28 gennaio scorso era stata mandata una lettera con una manifestazione diad acquisire il ramo aviation, handling e manutenzione” alla quale non è stata data risposta, iStraordinari diprecisano quanto segue. “Tale comunicazione esprimeva invero une non circostanziatoper l’acquisizione di “”, e non già di rami d’azienda in esercizio, come invece richiesto per poter integrare il programma di cessione dei complessi aziendali di– SAI e diCityliner. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia verranno corrisposti 'in due tranches' del 50% lunedì 3 e martedì… - GianlucaVasto : Leggo di ben 124 voli della Presidemza del Senato. Consiglio a Giorgetti di non impazzire a trovare Commissari et s… - DavideTraina7 : RT @PilotiFitCisl: Esito della riunione tra Segreteria Nazionale Trasporto Aereo e i Commissari Alitalia: saranno pagate le retribuzioni i… - krudesky : RT @Agenzia_Ansa: Gli stipendi di aprile dei dipendenti di Alitalia verranno corrisposti 'in due tranches' del 50% lunedì 3 e martedì 4 mag… - GiovanniCalcara : RT @ultimenotizie: #Alitalia, in arrivo gli stipendi di aprile. I commissari straordinari del Gruppo Alitalia hanno dato informativa che gl… -