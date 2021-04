Alfonso Califano | “Il Covid non ha spezzato il nostro sogno di aprire un bar all’italiana”

(Di sabato 1 maggio 2021) di Monica De Santis La pandemia non ha ucciso il loro, ha solo ritardato di qualche mese la partenza, ma adesso sono prontissimi e il prossimo 6 maggio alle 7 del mattino aprirà finalmente al pubblico “Cinquanta – Spirito Italiano”, un nuovo bar in pieno stile italiano in via Trento a Pagani. A guidare il progettoe Natale Palmieri, 2 giovani paganesi con alle spalle un curriculum di tutto rispetto nel settore ricettivo. “L’idea nasce dal fatto che all’estero il concetto di barè molto riconosciuto all’estero. – spiega– Qui vedono i nostri bar come strutture ricettive vere e proprie, ovvero un luogo dove si passa dal caffè, all’aperitivo al mangiare qualcosa. Mentre negli altri stati si ragiona più a livello settoriale.?Ad esempio ...

