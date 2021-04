Alessandro Nasi | chi è | età | carriera | Juventus | genitori | moglie | figli e vita privata

Leggi su newsitaliane

(Di venerdì 30 aprile 2021) In prima fila per la sostituzione alla guida della società c’è adesso il cugino, vice presidente della società finanziaria Exor, la holding degli Agnelli, presieduta da John Elkann. Ed è presidente di Comau, industria del ramo della robotica che fa parte del gruppo Stellantis. Un manager di famiglia, cresciuto all’ombra dei due cugini e che non ama apparire: è noto ai non addetti ai lavori soprattutto per essere il compagno di Alena Seredova, l’ex partner di Gigi Buffon dalla quale il portiere bianconero ha avuto due. La compagna e ladiDelladell’imprenditore italiano si sa ben poco. Al suo fianco da diversi anni c’è Alena Seredova, exdi Buffon. ...