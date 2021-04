Alessandro Cavallo si Amici 20: da Domenica Live alla scuola di Maria (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ballerino Alessandro Cavallo di Amici 20, prima di entrante nella popolare scuola di Maria De Filippi ha ballato a Domenica Live Alessandro Cavallo, attualmente tra ancora tra i banchi della scuola di Amici 20, prima di arrivare nella scuola più spiata d’Italia ha avuto un mini ruolo a Domenica Live. Nel settembre 2019, infatti, è apparso nella nota trasmissione di Barbara D’Urso per ballare accanto a Loredana Lecciso. Lo aveva fatto sapere pubblicando una foto in posa davanti all’insegna Mediaset, dopo essere stato scelto insieme ad altri ballerini per una esibizione in diretta. Insomma, anche se a qualcuno non ... Leggi su zon (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ballerinodi20, prima di entrante nella popolarediDe Filippi ha bto a, attualmente tra ancora tra i banchi delladi20, prima di arrivare nellapiù spiata d’Italia ha avuto un mini ruolo a. Nel settembre 2019, infatti, è apparso nella nota trasmissione di Barbara D’Urso per bre accanto a Loredana Lecciso. Lo aveva fatto sapere pubblicando una foto in posa davanti all’insegna Mediaset, dopo essere stato scelto insieme ad altri ballerini per una esibizione in diretta. Insomma, anche se a qualcuno non ...

