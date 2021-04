“Aiutateci a far arrivare il nostro messaggio. Chiediamo la salvezza di tante famiglie e professionisti!” (Di venerdì 30 aprile 2021) di Giovanni Priolo Scrivo in veste di Presidente dell’Associazione Cuochi di Milano e Provincia che coinvolge anche altre Associazioni Provinciali in Lombardia e del Nord Italia per comunicare la data della nostra MANIFESTAZIONE sul piazzale del Grattacielo Pirelli a Milano il 10 Maggio dalle ore 17 in poi. (Continua dopo la foto) Chiediamo solidarietà e attenzione da parte dei Media per dare voce al settore Ristorazione\Accoglienza\Eventi da SALVARE. Non siamo né negazionisti né intestarditi sul concetto di libertà a discapito della salute, anzi. Pensiamo che alcune interviste e l’esasperazione di pochi colleghi, anche di altre parti d’Italia, ci abbia cucito una veste che non ci accomuna. Vogliamo rivendicare seriamente la salvezza di tante famiglie italiane e non, di tante P.Iva e di ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 aprile 2021) di Giovanni Priolo Scrivo in veste di Presidente dell’Associazione Cuochi di Milano e Provincia che coinvolge anche altre Associazioni Provinciali in Lombardia e del Nord Italia per comunicare la data della nostra MANIFESTAZIONE sul piazzale del Grattacielo Pirelli a Milano il 10 Maggio dalle ore 17 in poi. (Continua dopo la foto)solidarietà e attenzione da parte dei Media per dare voce al settore Ristorazione\Accoglienza\Eventi da SALVARE. Non siamo né negazionisti né intestarditi sul concetto di libertà a discapito della salute, anzi. Pensiamo che alcune interviste e l’esasperazione di pochi colleghi, anche di altre parti d’Italia, ci abbia cucito una veste che non ci accomuna. Vogliamo rivendicare seriamente ladiitaliane e non, diP.Iva e di ...

