Agricoltura, Patuanelli: 'Mutui e contributi per giovani, da oggi domande su portale Ismea' (Di venerdì 30 aprile 2021) "Mutui a tasso zero e contributi a fondo perduto per i giovani di tutto il territorio nazionale che intendono ampliare un'azienda agricola esistente oppure avviare un progetto di start up nel quadro di un'operazione di ricambio generazionale. La misura si chiama 'Più Impresa' e finanzia investimenti fino a 1.500.000 euro per lo sviluppo o il consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della diversificazione del reddito agricolo. Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino al 35% delle spese ammissibili e in un mutuo a tasso zero per la restante parte, nei limiti del 60% dell'investimento". A sottolinearlo è il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli su Facebook dopo la sua visita di ieri all'Ismea, l'Istituto di Servizi

