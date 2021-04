Agenzia di viaggio Casellati. Con il volo blu in vacanza di Stato. Le ferie da sogno della presidente del Senato. Soggiorni ad Alghero nel buen retiro dell’Aeronautica (Di venerdì 30 aprile 2021) Non solo voli di Stato, ma anche vacanze a cura dello Stato. È alla foresteria dell’Aeronautica militare a Capo Conte, affacciata su una splendida baia in uno parco naturale a 20 chilometri da Alghero, che la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati era diretta con il volo blu IAM9003 del 18 agosto 2020. Una bella villa bianca circondata di palme, con accesso diretto alla spiaggia e un piccolo pontile riservato. Mare da urlo. Zero vicini urlanti di ombrellone. Tutto, se non gratuito, quanto meno a prezzi stracciati. Chi non ci metterebbe la firma? PAGA PANTALONE. Queen Elizabeth la firma ce la mette regolarmente da tre anni. è Stato infatti nell’agosto 2018, poco dopo la sua elezione a seconda carica dello ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 aprile 2021) Non solo voli di, ma anche vacanze a cura dello. È alla foresteriamilitare a Capo Conte, affacciata su una splendida baia in uno parco naturale a 20 chilometri da, che ladelMaria Elisabetta Albertiera diretta con ilblu IAM9003 del 18 agosto 2020. Una bella villa bianca circondata di palme, con accesso diretto alla spiaggia e un piccolo pontile riservato. Mare da urlo. Zero vicini urlanti di ombrellone. Tutto, se non gratuito, quanto meno a prezzi stracciati. Chi non ci metterebbe la firma? PAGA PANTALONE. Queen Elizabeth la firma ce la mette regolarmente da tre anni. èinfatti nell’agosto 2018, poco dopo la sua elezione a seconda carica dello ...

Advertising

AnnickQuemper : RT @fcolarieti: Agenzia di viaggio Casellati. Con il volo blu in vacanza di Stato. Le ferie da sogno della presidente del Senato. Soggiorni… - BloccatiC : RT @LaNotiziaTweet: Agenzia di viaggio #Casellati. Con il volo blu in vacanza di Stato. Le ferie da sogno della presidente del Senato. Sogg… - MariaAversano1 : RT @LaNotiziaTweet: Agenzia di viaggio #Casellati. Con il volo blu in vacanza di Stato. Le ferie da sogno della presidente del Senato. Sogg… - fcolarieti : Agenzia di viaggio Casellati. Con il volo blu in vacanza di Stato. Le ferie da sogno della presidente del Senato. S… - LaNotiziaTweet : Agenzia di viaggio #Casellati. Con il volo blu in vacanza di Stato. Le ferie da sogno della presidente del Senato.… -