Agente Cragno: "Allenarsi a casa non è la stessa cosa, in ogni caso è pronto per sfidare il Napoli"

Graziano Battistini, procuratore tra gli altri di Alessio Cragno, ha parlato del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli: "Alessio è stato abbastanza bene sempre, ora è negativo. La notizia della negatività non arrivava nonostante lui stesse bene. Fortunatamente c'è tempo per arrivare alla gara contro il Napoli, non so se Semplici lo schiererà, Cragno si è allenato a casa ma non è la stessa cosa. In ogni caso è pronto per difendere i pali della sua squadra contro gli azzurri".

