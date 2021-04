Advertising

AnaDono_ : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, esplode autobomba: almeno 25 morti #Afghanistan - donamarchetti : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, esplode autobomba: almeno 25 morti #Afghanistan - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, esplode autobomba: almeno 25 morti #Afghanistan - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Afghanistan, esplode autobomba: almeno 25 morti #Afghanistan - MediasetTgcom24 : Afghanistan, esplode autobomba: almeno 25 morti #Afghanistan -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan esplode

TGCOM

Ennesima strage in, dove un'autobomba è esplosa in una foresteria del governo provinciale di Logar, nell'est del Paese. 'Almeno 25 persone sono state uccise e più di 60 sono rimaste ferite', ha detto il ...Un'altra esplosione, a Herat, ha colpito un'auto della polizia. E' di 25 morti e 60 feriti il bilancio dell'esplosione di un'autobomba avvenuta nell'orientale, in una guesthouse che ospita studenti. Lo ha confermato il portavoce del Consiglio provinciale, Hasib Stanekzai, al network afghano Tolo News. "25 persone erano all'interno ...Ennesima strage in Afghanistan, a causa di un'autobomba esplosa in una foresteria del governo provinciale di Logar, nell'est del Paese. (ANSA) ...Ennesima strage in Afghanistan, dove un'autobomba è esplosa in una foresteria del governo provinciale di Logar, nell'est del Paese. "Almeno 25 persone sono state uccise e più di 60 sono rimaste ferite ...