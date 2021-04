Ad un tratto è rispuntato Cavani | e ci siamo ricordati cos’è la gelosia

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 aprile 2021) Per fare cosa gradita a, nel rispetto del suo esserefino al midollo, dovremmo scrivere senza sbrodolare. Limando la retorica al minimo fisiologico, attutendo l’altisonanza del registro, morderci dita e unghie e lasciare la tastiera un po’ all’asciutto, in attesa. O forse, per aderire meglio alla consistenza stessa del concetto di– perchéè un concetto a se stante – dovremmo spaccarla, la tastiera. Scrivere fino a far esplodere le C, le A e le V e così via. Come un’amputazione penitente, in sacrificio per lui. Missione fallita, in partenza. Edinsonche rumina la Roma è un ritorno ovvio del sentimento, uno squarcio nella quotidianità chi ha potuto tifarlo prima di nasconderne ricordo e percezione – quasi tattile – sotto un divano o un letto o un tappeto, in un ...