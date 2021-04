(Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad, secondo la stima preliminare'Istat, è l'accelerazione deideia trainare l'ulteriore. L'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumentoo 0,4% su base mensile e'1,1% su base annua (da +0,8% di marzo). Questa accelerazione è dovuta, però, in buona misura, al confronto con2020, mese in cui idi questa tipologia di prodotti avevano subito una diminuzione marcata rispetto al mese precedente. L'al netto degliscende quindi a +0,3%, valore prossimo a ...

Advertising

istat_it : Prezzi al consumo: secondo le stime preliminari ad aprile inflazione all’ 1,1% dallo 0,8% di marzo #istat… - blogsicilia : #notizie #sicilia Ad aprile prezzi beni energetici trainano crescita dell’inflazione - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Ad aprile prezzi beni energetici trainano crescita dell’inflazione - - DirettaSicilia : Ad aprile prezzi beni energetici trainano crescita dell’inflazione, - CorriereCitta : Ad aprile prezzi beni energetici trainano crescita dell’inflazione -

Ultime Notizie dalla rete : aprile prezzi

Il Giornale delle PMI

Questa accelerazione è dovuta, però, in buona misura, al confronto con2020, mese in cui idi questa tipologia di prodotti avevano subito una diminuzione marcata rispetto al mese ...Insono stati rinnovati contratti per 2,6 miliardi di premi, con un aumento nominale deidel 4%. Il Combined Ratio e' del 96,5%, in netto miglioramento dal 110,8% del primo trimestre ...Lapidario il commento del sindaco Antonio Filoni: “Il 25 aprile non ha prezzo. Simili iniziative verranno realizzate anche nei prossimi anni per celebrare degnamente la Giornata della Liberazione”. Al ...Il tasso di inflazione nell'Eurozona si è attestato ad aprile all'1,6% su base annua ... La crescita dell'inflazione è guidata dai prezzi dell’energia in aumento di quasi il 10% sull’anno.