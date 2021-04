Abu Mazen rinvia le elezioni palestinesi di maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Slittano ancora una volta le elezioni per eleggere il prossimo leader della Palestina. La tornata elettorale, che era stata decisa al Cairo per il prossimo maggio, è rinviata a data da destinarsi. Anche se tutto ancora può cambiare, tenendo presente l’instabilità e l’incertezza politica che domina la Palestina. Abu Mazen, in un comunicato, ha affermato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Slittano ancora una volta leper eleggere il prossimo leader della Palestina. La tornata elettorale, che era stata decisa al Cairo per il prossimo, èta a data da destinarsi. Anche se tutto ancora può cambiare, tenendo presente l’instabilità e l’incertezza politica che domina la Palestina. Abu, in un comunicato, ha affermato

