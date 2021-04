“Abbiamo raggiunto le 500mila dosi al giorno di vaccino” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Abbiamo raggiunto le 500mila dosi giornaliere di vaccino”: ieri il generale Figliuolo a Porta a Porta ha raccontato che è stato raggiunto l’obiettivo che si era prefissato per la fine di aprile Figiuolo ha poi spiegato: “La proiezione è intorno a questo target. La macchina organizzativa è pronta, adesso Abbiamo anche la benzina, le dosi sono arrivate. In questa ultima settimana sono arrivate 4 milioni e mezzo di dosi, di cui 2 milioni e mezzo distribuite tra ieri e oggi, il resto domani. Ho messo a punto il piano in questo periodo in tre fasi: approvvigionamento, controllo fabbisogni e scostamenti al piano. Dal 10 aprile Abbiamo avuto più 16% di media per gli over 80, 15 regioni sono sopra già sopra la media, le ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) “legiornaliere di”: ieri il generale Figliuolo a Porta a Porta ha raccontato che è statol’obiettivo che si era prefissato per la fine di aprile Figiuolo ha poi spiegato: “La proiezione è intorno a questo target. La macchina organizzativa è pronta, adessoanche la benzina, lesono arrivate. In questa ultima settimana sono arrivate 4 milioni e mezzo di, di cui 2 milioni e mezzo distribuite tra ieri e oggi, il resto domani. Ho messo a punto il piano in questo periodo in tre fasi: approvvigionamento, controllo fabbisogni e scostamenti al piano. Dal 10 aprileavuto più 16% di media per gli over 80, 15 regioni sono sopra già sopra la media, le ...

