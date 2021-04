A. Saudita: Renzi su Arab news come membro Commissione reale, 'AlUla come Matera' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La regione AlUla in Arabia Saudita è la prossima grande opportunità per stabilire una destinazione globale per la cultura, la storia, il patrimonio e l'ecoturismo". Lo scrive Matteo Renzi in un intervento pubblicato su Arab news in cui l'ex premier viene presentato come "membro del Consiglio di amministrazione della Commissione reale per AlUla". "Vorrei evidenziare la città meridionale di Matera come un microcosmo di cultura, che offre identità, costruisce ponti e apre confini e guida lo sviluppo sociale ed economico", scrive il leader di Iv sottolineando: "Per quanto siamo orgogliosi in Italia, non siamo i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La regioneiniaè la prossima grande opportunità per stabilire una destinazione globale per la cultura, la storia, il patrimonio e l'ecoturismo". Lo scrive Matteoin un intervento pubblicato suin cui l'ex premier viene presentatodel Consiglio di amministrazione dellaper". "Vorrei evidenziare la città meridionale diun microcosmo di cultura, che offre identità, costruisce ponti e apre confini e guida lo sviluppo sociale ed economico", scrive il leader di Iv sottolineando: "Per quanto siamo orgogliosi in Italia, non siamo i ...

