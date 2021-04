A Saudita | Renzi su Arab news come membro Commissione reale | ‘AlUla come Matera’

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) – “La regione AlUla iniaè la prossima grande opportunità per stabilire una destinazione globale per la cultura, la storia, il patrimonio e l’ecoturismo”. Lo scrive Matteoin un intervento pubblicato suin cui l’ex premier viene presentatodel Consiglio di amministrazione dellaper AlUla”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... "ha mandato via Conte perché non riteneva normale che il Recovery fosse realizzato senza il coinvolgimento del parlamento e ora dov'è, in Arabia?". E il giorno seguente il ...Editorialista di Arab News. È il nuovo ruolo che si è ritagliato l'ex premier italiano Matteo. Dopo il 'nuovo Rinascimento' e la partecipazione, tanto discussa, al Gran Premio di Formula 1 ...Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La regione AlUla in Arabia Saudita è la prossima grande opportunità per stabilire una destinazione globale per la cultura, la storia, il patrimonio e l'ecoturismo". Lo scri ...Prima c'era stata la partecipazione - a pagamento - a una conferenza organizzata dal contestato principe Mohammed Bin Salman. Poi la ...