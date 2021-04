A Roma e Milano bar e ristoranti pieni nel primo weekend in zona gialla. FOTO (Di venerdì 30 aprile 2021) Complici il bel tempo e le temperature miti, molti sono tornati a occupare i tavoli all’esterno di bar e ristoranti della capitale, ma senza particolari assembramenti, soprattutto a Trastevere e in piazza San Calisto. Altri hanno scelto le spiagge e i locali di Ostia, Fiumicino e Fregene. Nel capoluogo lombardo passeggiate e aperitivi sui Navigili e in Corso Como Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 aprile 2021) Complici il bel tempo e le temperature miti, molti sono tornati a occupare i tavoli all’esterno di bar edella capitale, ma senza particolari assembramenti, soprattutto a Trastevere e in piazza San Calisto. Altri hanno scelto le spiagge e i locali di Ostia, Fiumicino e Fregene. Nel capoluogo lombardo passeggiate e aperitivi sui Navigili e in Corso Como

