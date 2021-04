A Monreale prevenzione del cancro al colon retto in farmacia

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’Asp di Palermo e la rete delle farmacie di città e provincia insieme nello screening del tumore del. L’attività dioncologica dell’Azienda sanitaria del capoluogo rimane tra gli obiettivi primari, anche durante l’emergenza pandemica. Lo screening del tumore delè rivolto ad uomini e donne di 50/69 anni che, con apposita lettera recapitata a domicilio, vengono invitati a ritirare il kit (SOF test) per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Grazie all’accordo con Federfarma, hanno aderito finora 236 farmacie, delle quali 130 sono, già, state attivate dall’Asp e nelle quali la provetta potrà essere ritirata (e poi riconsegnata). Progressivamente saranno attivate tutte le altre. Per offrire un servizio capillare si punta all’adesione di tutte le 378 farmacie di ...

