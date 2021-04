A marzo occupazione in lieve crescita (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Rispetto a febbraio, nel mese di marzo 2021 si registra una crescita degli occupati, a fronte di una diminuzione di disoccupati e inattivi. Lo rileva l'Istat. La crescita dell'occupazione (+0,2%, pari a +34mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni che, invece, diminuiscono così come le donne e i dipendenti permanenti. Il tasso di occupazione sale al 56,6% (+0,1 punti). Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,8% rispetto a febbraio, pari a -19mila unità) riguarda gli uomini e gli over25, mentre tra le donne e i giovani di 15-24 anni si osserva un aumento. Il tasso di disoccupazione scende al 10,1% (-0,1 punti) e sale tra i giovani al 33,0% (+1,1 punti). A ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Rispetto a febbraio, nel mese di2021 si registra unadegli occupati, a fronte di una diminuzione di disoccupati e inattivi. Lo rileva l'Istat. Ladell'(+0,2%, pari a +34mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti a termine, gli autonomi e tutte le classi d'età ad eccezione dei 35-49enni che, invece, diminuiscono così come le donne e i dipendenti permanenti. Il tasso disale al 56,6% (+0,1 punti). Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-0,8% rispetto a febbraio, pari a -19mila unità) riguarda gli uomini e gli over25, mentre tra le donne e i giovani di 15-24 anni si osserva un aumento. Il tasso di disscende al 10,1% (-0,1 punti) e sale tra i giovani al 33,0% (+1,1 punti). A ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Lavoro, Istat: “A marzo registrata lieve crescita dell’occupazione, ma 900mila posti di lavoro persi rispetto al febbr… - br1scu8 : Flessione di 900mila posti in 14 mesi. Se non ci fosse stato il blocco dei licenziamenti non oso pensare . Urgente… - DonneCgil : RT @esmeraldarizzi: Dati #istat sull’occupazione che a marzo ??cresce ma riguarda #tuttimaschi ??Non si arresta invece il calo dell’ #occu… - esmeraldarizzi : Dati #istat sull’occupazione che a marzo ??cresce ma riguarda #tuttimaschi ??Non si arresta invece il calo dell’… - news_mondo_h24 : Istat, a marzo aumenta la stima degli occupati -