A maggio potrebbe riaprire il consolato italiano di Bengasi (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Italia sembra voler scommettere seriamente sul nuovo corso libico. Gli incontri di alto profilo istituzionale tra le parti di queste settimane ne sono la conferma. Del resto anche a Roma c’è un nuovo governo, il quale ha fatto intendere di voler puntare molto su un nuovo ruolo internazionale del nostro Paese. Il dossier libico rappresenta InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Italia sembra voler scommettere seriamente sul nuovo corso libico. Gli incontri di alto profilo istituzionale tra le parti di queste settimane ne sono la conferma. Del resto anche a Roma c’è un nuovo governo, il quale ha fatto intendere di voler puntare molto su un nuovo ruolo internazionale del nostro Paese. Il dossier libico rappresenta InsideOver.

Advertising

NicolaPirina : - esteemportugal : .@AmbsvizzIT Salve, signora Ambasciatrice Adam. Potrebbe darci una mano a condividere le locandine di Piera Maggio… - suker_prime9 : RT @MilanInter241: #MilanFemminile - Fiorentina si disputerà domenica 9 maggio ore 12:30 presso il Centro Sportivo Vismara. Gara che potreb… - esteemportugal : .@consolesvizzIT Salve, non la conoscevo prima di qualche minuto fa, quando mi è apparso un suo post in bacheca. Po… - esteemportugal : @consolesvizzIT Salve, non la conoscevo prima di qualche minuto fa, quando mi è apparso un suo post in bacheca. Pot… -