508 mila vaccinazioni in un giorno in Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Il dato è stato rilevato oggi alle 16.23 ed è in aggiornamento.“La cifra è la più alta mai registrata finora – spiega in una nota la struttura commissariale – ed è stata raggiunta grazie all’allineamento ottimale avvenuto tra gli approvvigionamenti degli ultimi giorni e le capacità di somministrazione sviluppate a livello regionale, grazie all’incremento dei punti vaccinali e all’ampliamento della platea dei vaccinatori”.“Il dato conferma le previsioni e dimostra che la macchina delle vaccinazioni è efficiente. Il mantenimento di un rateo di almeno 500 mila somministrazioni al giorno è adesso sempre più legato alla puntualità e alla consistenza delle consegne di vaccini da parte delle aziende ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Il dato è stato rilevato oggi alle 16.23 ed è in aggiornamento.“La cifra è la più alta mai registrata finora – spiega in una nota la struttura commissariale – ed è stata raggiunta grazie all’allineamento ottimale avvenuto tra gli approvvigionamenti degli ultimi giorni e le capacità di somministrazione sviluppate a livello regionale, grazie all’incremento dei punti vaccinali e all’ampliamento della platea dei vaccinatori”.“Il dato conferma le previsioni e dimostra che la macchina delleè efficiente. Il mantenimento di un rateo di almeno 500somministrazioni alè adesso sempre più legato alla puntualità e alla consistenza delle consegne di vaccini da parte delle aziende ...

Advertising

tg2000it : ??In anteprima i titoli del #Tg2000: 1? 508 mila #vaccini 2?? Sardegna arancione focolaio pontino 3? Schiacciati da… - blogsicilia : #notizie #sicilia 508 mila vaccinazioni in un giorno in Italia - - Alessan40427338 : @AleAntinelli Chi aveva ragione sul cambio di passo? 508 mila ieri.. - restoalsud : #territorio #sud #lavoro 508 mila vaccinazioni in un giorno in Italia - -

Ultime Notizie dalla rete : 508 mila Figliuolo,508mila dosi ieri,ora dipende da aziende vaccini Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Lo fa sapere ... Il mantenimento di un rateo di almeno 500 mila ...

Vaccini, Commissario Figliuolo: ieri 508.158 somministrazioni "Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. il dato è ... Il mantenimento di un rateo di almeno 500 mila ...

508 mila vaccinazioni in un giorno in Italia Agenzia di stampa Italpress Italpress Covid Calabria, il mistero dei 2mila positivi spariti dalle tabelle del ministero della Salute Si registrano pesanti incongruenze tra i numeri diffusi quotidianamente della Regione con il suo bollettino e quelli poi effettivamente registrati a Roma. Da queste cifre dipendono i “colori” che rego ...

508 mila vaccinazioni in un giorno in Italia ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Il dato è stato rilevato oggi alle 16.23 ed è in aggior ...

Nella giornata del 29 aprile sono state.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Lo fa sapere ... Il mantenimento di un rateo di almeno 500..."Nella giornata del 29 aprile sono state.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. il dato è ... Il mantenimento di un rateo di almeno 500...Si registrano pesanti incongruenze tra i numeri diffusi quotidianamente della Regione con il suo bollettino e quelli poi effettivamente registrati a Roma. Da queste cifre dipendono i “colori” che rego ...ROMA (ITALPRESS) – Nella giornata del 29 aprile sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Il dato è stato rilevato oggi alle 16.23 ed è in aggior ...