“44 morti e 150 feriti” Il pellegrinaggio finisce in tragedia | tra le vittime anche tanti bambini

(Di venerdì 30 aprile 2021) Unaimmane quella capitata in Israele durante una manifestazione di carattere religioso. 44 leaccertate e 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di una calca che si è creata durante l’evento religioso di Lag b’Omer al Monte Meron, in Israele. Purtroppo tra leci sonoe il bilancio dellepotrebbesalire. Il primo ministro israeliano parla di ‘’un disastro terribile’’ riferendosi alle conseguenze di quello che era stato il primo grande evento autorizzato dall’emergenza coronavirus, con la partecipazione di 100mila persone secondo la polizia. Ma cosa è successo sul Monte Meron? Nessuno lo sa con certezza, tutto è iniziato verso l’una di notte durante la cerimonia di accensione del falò per ...

Roma 30 aprile 2021 - Tragedia in Israele: è di almeno 44 morti e 150 feriti il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto poco dopo mezzanotte a un affollato evento religioso israeliano sul monte Meron, in Galilea. Alcune persone sarebbero scivolate ...Sono almeno 44 le persone che hanno perso la vita e 150 quelle che sono rimaste ferite a causa di una calca che si è creata durante l'evento religioso di Lag b'Omer al Monte Meron, in Israele. Tra le vittime ci sono anche bambini. Il primo ministro ...