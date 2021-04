44.800 dosi di vaccino per il Friuli Venezia Giulia in consegna il 1 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) In consegna sabato mattina 1° maggio, agli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste complessivamente 44.800 dosi di vaccino così suddivise: 36.700 dosi di vaccino AstraZeneca, 5.000 di vaccino Moderna e 3.100 di Johnson e Johnson, tutte destinate al Friuli Venezia Giulia. La consegna avverrà anche questa volta in collaborazione con le Forze Armate e il trasporto verrà fatto con i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane. Si tratta di mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere che porteranno alle tre destinazioni finali un totale di 44.800 dosi dei tre vaccini. Quella di domani sarà la più grande operazione di distribuzione finora realizzata da SDA Express Courier dall’inizio ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 aprile 2021) Insabato mattina 1°, agli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste complessivamente 44.800dicosì suddivise: 36.700diAstraZeneca, 5.000 diModerna e 3.100 di Johnson e Johnson, tutte destinate al. Laavverrà anche questa volta in collaborazione con le Forze Armate e il trasporto verrà fatto con i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane. Si tratta di mezzi speciali attrezzati con celle frigorifere che porteranno alle tre destinazioni finali un totale di 44.800dei tre vaccini. Quella di domani sarà la più grande operazione di distribuzione finora realizzata da SDA Express Courier dall’inizio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'annuncio dell'azienda farmaceutica americana Moderna: nel 2022 produrrà 3 miliardi di dosi di vaccino anti-corona… - salvatore_irato : RT @confundustria: I voli con il Falcon ci sono costati circa 1.000.000 di Euro . Come 561.800 dosi di vaccino . Troia . - PeterDelleAlpi : RT @confundustria: I voli con il Falcon ci sono costati circa 1.000.000 di Euro . Come 561.800 dosi di vaccino . Troia . - JolietJackBlues : RT @confundustria: I voli con il Falcon ci sono costati circa 1.000.000 di Euro . Come 561.800 dosi di vaccino . Troia . - levrierog : RT @confundustria: I voli con il Falcon ci sono costati circa 1.000.000 di Euro . Come 561.800 dosi di vaccino . Troia . -