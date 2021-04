30 aprile: il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo i 14.320 nuovi positivi e i 288 decessi di ieri la situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi 30 aprile con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I contagi di oggi 30 aprile suddivisi nelle regioni: i nuovi casi registrati in Toscana sono 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,13% (9,2% sulle prime diagnosi). Nelle Marche 330 nuovi casi Covid tra le nuove diagnosi: 126 in provincia di Pesaro Urbino, 69 in provincia di Ancona, 57 in provincia di Macerata, 42 in provincia di Ascoli Piceno, 23 in provincia di Fermo e 13 fuori regione. Sono 4.494 i tamponi testati nelle ultime 24 ore, secondo il Servizio Sanità della Regione ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo i 14.320 nuovi positivi e i 288 decessi di ieri la situazione dei contagi diin30con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I contagi di30suddivisi nelle regioni: i nuovi casi registrati in Toscana sono 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,13% (9,2% sulle prime diagnosi). Nelle Marche 330 nuovi casi Covid tra le nuove diagnosi: 126 in provincia di Pesaro Urbino, 69 in provincia di Ancona, 57 in provincia di Macerata, 42 in provincia di Ascoli Piceno, 23 in provincia di Fermo e 13 fuori regione. Sono 4.494 i tamponi testati nelle ultime 24 ore, secondo il Servizio Sanità della Regione ...

