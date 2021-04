100 giorni Biden, lo storico: “Biden investe in competizione strutturale, è il suo America Great Again” (Di venerdì 30 aprile 2021) “E’ una scommessa con delle buone probabilità di riuscita, però è sempre una scommessa, un modo diverso per rispondere a quello che era stato lo slogan di Trump, Make America Great Again, se la competizione con la Cina passa per la tecnologia e non per la produzione di bicchieri di plastica a basso prezzo”. Così Gregory Alegi, docente di Storia e Politica degli Stati Uniti all’università Luiss di Roma, commenta con l’Adnkronos gli ambiziosi piani di investimenti di Joe Biden, che ha appena concluso i suoi primi 100 giorni di presidenza, con il Pil Americano cresciuto del 6,4% nel primo trimestre, più della Cina. Una crescita “su base annua che potrebbe anche accelerare con i provvedimenti nuovi”, spiega Alegi: “Se la ripresa è confermata, se si torna ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) “E’ una scommessa con delle buone probabilità di riuscita, però è sempre una scommessa, un modo diverso per rispondere a quello che era stato lo slogan di Trump, Make, se lacon la Cina passa per la tecnologia e non per la produzione di bicchieri di plastica a basso prezzo”. Così Gregory Alegi, docente di Storia e Politica degli Stati Uniti all’università Luiss di Roma, commenta con l’Adnkronos gli ambiziosi piani di investimenti di Joe, che ha appena concluso i suoi primi 100di presidenza, con il Pilno cresciuto del 6,4% nel primo trimestre, più della Cina. Una crescita “su base annua che potrebbe anche accelerare con i provvedimenti nuovi”, spiega Alegi: “Se la ripresa è confermata, se si torna ...

