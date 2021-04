1 Maggio: Fond. studi consulenti lavoro, alta specializzazione trampolino contratto stabile (Di venerdì 30 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

milanoarte : RT @triennalemilano: Dal 6 maggio al 12 settembre, esplora la mostra in collaborazione con @Fond_Cartier 'Les Citoyens. uno sguardo di Guil… - CSoliera : Sabato 1° maggio riapre al pubblico la mostra 'Arnaldo Pomodoro. {sur}face' presso il #CastelloCampori. Resterà ape… - Fond_Comasca : ?? Sei un ente pubblico o privato che persegue finalità sociali? ?? Sei di Como e provincia? ?? Non perdere l'oppo… - Fond_AriSLA : RT @mmelazzini: Fino al 2 maggio si celebra la #16maSettimanaeuropeaimmunizzazione (EIW). Obiettivo è aumentare la copertura vaccinale sen… - KnudWalter : RT @triennalemilano: Dal 6 maggio al 12 settembre, esplora la mostra in collaborazione con @Fond_Cartier 'Les Citoyens. uno sguardo di Guil… -