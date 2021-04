007 marocchini | licenza di annientare il terrore

Leggi su panorama

(Di venerdì 30 aprile 2021) Efficace, aggiornata, apprezzata dai Servizi statunitensi: l'intelligence del Paese nordafricano è un baluardo contro l'eversione di matrice islamica per l'intero continente. E recenti operazioni ne confermano il ruolo strategico anche per prevenire attentati in Europa. Due del mattino a Béziers, placida regione francese dell'Occitania. È il 4 aprile 2021. Nel quartiere operaio di La Devèze arriva un furgone nero, da cui scendono quattro uomini incappucciati. Sono agenti della Direction générale de la sécurité intérieure (Dgsi) in missione antiterrorismo. Sfondano la porta di un appartamento in cerca di una diciottenne, identificata come «Leila B». Lei è nella sua stanza, dove sulle pareti campeggiano manifesti inequivocabili: diagrammi su come fare esplosivi, alcuni passi del Corano che incitano alla jihad, le Twin Towers in fiamme. E ancora svastiche, il disegno di un soldato ...