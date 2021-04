Zona rossa a Monreale, il 3 maggio chiude il Santuario del SS Crocifisso (Di giovedì 29 aprile 2021) A causa della dichiarazione di Zona rossa per Monreale, il Santuario del SS Crocifisso di Monreale resterà chiuso il 3 maggio. Lo ha deciso la Curia Monrealese. “In considerazione del fatto che sino al 5 maggio prossimo, la Città di Monreale rimane in Zona rossa, si comunica che lunedì 3 maggio, Festa del SS. Crocifisso, il Santuario resterà chiuso”. Questo il messaggio dell’Arcidiocesi di Monreale in vista del giorno in cui solitamente si tiene a Monreale la tanto attesa processione del SS Crocifisso. “Alle ore 18:30 l’arcivescovo di Monreale celebrerà la Messa ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 29 aprile 2021) A causa della dichiarazione diper, ildel SSdiresterà chiuso il 3. Lo ha deciso la Curiase. “In considerazione del fatto che sino al 5prossimo, la Città dirimane in, si comunica che lunedì 3, Festa del SS., ilresterà chiuso”. Questo il messaggio dell’Arcidiocesi diin vista del giorno in cui solitamente si tiene ala tanto attesa processione del SS. “Alle ore 18:30 l’arcivescovo dicelebrerà la Messa ...

Advertising

stebellentani : Il 6 aprile hanno riaperto le scuole anche in zona rossa. Come sempre, previsione da parte dei soliti noti di sciag… - vaticannews_it : #28aprile #COVID19 #santegidio anziani in “eterna zona rossa”: un'indagine della Comunità rivela la realtà di molte… - borghi_claudio : E ogni tanto riaffiora la Sardegna in zona rossa perchè hanno gozzovigliato. Balle! La Sardegna è in zona rossa per… - LuigiaFio : RT @VITAnonprofit: Anziani nelle Rsa. L'indagine di @santegidionews - sum_723 : da domani il mio comune è in zona rossa aaa, sempre meglio, sempre dannatamente meglio -