Zona gialla, la Municipale avvisa: "Non è rompete le righe, puniremo trasgressori" (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 6 minutiLa Polizia Municipale di Benevento ha voluto ricordare attraverso una nota stampa cosa è consentito fare in Zona gialla nel rispetto dei protocolli anti-covid vigenti. Quello alle porte oltre ad essere il fine settimana del primo maggio è anche il primo weekend di Zona gialla per la Campania dopo svariato tempo. "Non si tratta di un generale rompete le righe – dichiara il comandante Fioravante Bosco – ma semplicemente delle prime aperture per permettere la ripresa delle attività economiche e produttive. Ogni abuso della fiducia che è stata accordata da parte del Governo – conclude Bosco– sarà punita come per legge, poiché unitamente alle altre forze dell'ordine, in Città continueranno, senza sosta, i dovuti controlli".

