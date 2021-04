Zona gialla e arancione, regole e spostamenti: cosa cambia da venerdì 30 (Di giovedì 29 aprile 2021) Zona gialla, arancione e rossa: in arrivo il verdetto – con potenziale cambio di colore dal 3 maggio – per le regioni che adottano regole, misure e divieti di diverso grado per spostamenti, scuola, ristoranti e bar. Domani, 30 aprile, il monitoraggio Iss-ministero della Salute potrebbe modificare la mappa colorata dell’Italia, che dall’inizio della settimana è soprattutto a tinte gialle. Nella fascia più libera sono inserite: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria le province autonome di Bolzano e di Trento. In Zona arancione figurano: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia Valle d’Aosta. Da sola, in Zona rossa, la Sardegna. La maggior parte ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021)e rossa: in arrivo il verdetto – con potenziale cambio di colore dal 3 maggio – per le regioni che adottano, misure e divieti di diverso grado per, scuola, ristoranti e bar. Domani, 30 aprile, il monitoraggio Iss-ministero della Salute potrebbe modificare la mappa colorata dell’Italia, che dall’inizio della settimana è soprattutto a tinte gialle. Nella fascia più libera sono inserite: Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria le province autonome di Bolzano e di Trento. Infigurano: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia Valle d’Aosta. Da sola, inrossa, la Sardegna. La maggior parte ...

