Zona Euro, massa monetaria M3 marzo +10,1% (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Cresce la massa monetaria M3 nell’EuroZona nel mese di marzo. Il tasso di crescita annualizzato dell’aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta a +10,1% contro il +12,2% del mese precedente (dato rivisto da +12,3%). La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si porta al 3,5% dal 3% di febbraio, mentre quelli alle imprese non finanziarie cala al 5,3% dal 7%.La massa monetaria M3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Cresce laM3 nell’nel mese di marzo. Il tasso di crescita annualizzato dell’aggregato M3, rilevato mensilmente dalla Banca Centralepea (BCE), si attesta a +10,1% contro il +12,2% del mese precedente (dato rivisto da +12,3%). La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si porta al 3,5% dal 3% di febbraio, mentre quelli alle imprese non finanziarie cala al 5,3% dal 7%.LaM3 è un indicatore allargato che comprende altri due indicatori, M1 e M2. Il primo si compone del denaro circolante e dei depositi a vista. Il secondo risulta dalla somma di M1 e dei depositi a scadenza fissa. Sommando a M2 i pronti contro termine, i titoli del mercato monetario e quelli a scadenza fino ...

Ultime Notizie dalla rete : Zona Euro Zona Euro, massa monetaria M3 marzo +10,1% Cresce la Massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di marzo. Il tasso di crescita annualizzato dell' aggregato M3 , rilevato mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) , si attesta a +10,1% ...

Zona Euro, massa monetaria M3 marzo +10,1%

