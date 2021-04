Zona Euro, fiducia economia aprile migliora a 110,3 punti (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Sale la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di aprile. L’indice che misura il sentiment complessivo è salito a 110,3 punti dai 100,9 punti del mese precedente. La fiducia del complesso dell’Unione Europea si porta a 109,7 da 98 punti. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN). Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’EuroZona, la fiducia dei consumatori è pari a -8,1 da -10,8, il clima nell’industria si porta a +10,7 punti da +2,1, nei servizi migliora a +2,1 da -9,6 punti, nel commercio al dettaglio a -3,1 da -12,2 punti e nell’ambito dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Sale la fiducia dell’dilandia nel mese di. L’indice che misura il sentiment complessivo è salito a 110,3dai 100,9del mese precedente. La fiducia del complesso dell’Unionepea si porta a 109,7 da 98. Il dato è reso noto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunitàpea (DG ECFIN). Per quanto riguarda le componenti dell’indice per l’, la fiducia dei consumatori è pari a -8,1 da -10,8, il clima nell’industria si porta a +10,7da +2,1, nei servizia +2,1 da -9,6, nel commercio al dettaglio a -3,1 da -12,2e nell’ambito dei ...

