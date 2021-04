Zingaretti | bene blocco voli da India | ma Europa deve intervenire

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “Grazie alle unita’ Uscar della Regione Lazio, alla Protezione Civile e alle forze dell’ordine che hanno lavorato fino a tarda notte per effettuare tamponi ai 213 passeggeri atterrati ieri sera a Fiumicino dall’, individuando una percentuale di positivi a bordo del 9%.il ministro Speranza che ha bloccato i, ora ribadiamo che l’attivare azioni coordinate per scongiurare il peggio”. Lo afferma su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Zingaretti, 'bene calendarizzazione ddl Zan, fare presto'... - RunPierwork13 : RT @Lucrezi97533276: A Roma si torna a parlare di Roberto Gualtieri . Molto bene - gabri1967 : RT @Lucrezi97533276: A Roma si torna a parlare di Roberto Gualtieri . Molto bene - Lucrezi97533276 : A Roma si torna a parlare di Roberto Gualtieri . Molto bene - AMDdamanna : @PaoloMo1962 @TomGiulian @virginiaraggi La regione Lazio è stata commissariata fino a poco tempo fa grazie alla Pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti bene

RomaDailyNews

... che lui stesso aveva messo sul trono, impendendo a Salvini edi andare ad elezioni. La ... Inoltre può collaborare moltocon la Francia per arginare lo strapotere tedesco in Europa. ...... quella di Nicola, e poi, ancora impantanato con Enrico Letta il cui 'scope of work' è ... Sappiamoche nulla è fattibile dall'oggi al domani. Ma ci vorrà una forza forte e consapevole ...Zingaretti: «Ha fatto bene il Ministro Speranza a bloccare i voli, ora ribadiamo che l'Europa deve attivare azioni coordinate per scongiurare il peggio» ...Il richiamo della Patria, ispiratomi ieri dalle parole di Mario Draghi, pronunciate lunedì e martedì alla Camera e al Senato, non mi ha accecato. Nel senso che sono consapevole della labilità della si ...